فادي نجاح: استفزاز الزمالك بـ "الفلفل"؟ كنا نأكل بيتزا ونحتفل

لم يقصد فادي نجاح مدافع المقاولون العرب أي شيء استفزازي من الصورة التي نشرها عقب انتصار فريقه على الزمالك، وفقا لتصريحات اللاعب.

وقال فادي نجاح: "صورة الفلفل بعد انتصار المقاولون على الزمالك؟ كنا نأكل عقب المباراة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "الأزمة دائما تكمن في من يحصل على تلك الصور ويرد بها على التعليقات في (فيسبوك) و(تويتر). لم أقصد أي شيء و"الواحد بتبقى نيته كويسة"".

وتابع "كنا نأكل بيتزا جميعا وسعداء بالفوز على الزمالك والكل التقطت الصور".

وأشار "أنت انتصرت على فريق عظيم مثل الزمالك ولابد أن تفرح بكل تأكيد، نفس الأمر إذا انتصرت على الأهلي".

ونشر فادي نجاح لاعب المقاولون صورة عبر حسابه الشخصي على (تويتر) عقب فوز فريقه على الزمالك، وهو يأكل بيتزا ويحمل "فلفل".

المقاولون العرب انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

لقاء شهد هدفا قاتلا للمقاولون في الدقيقة 92 ليحقق الذئاب الانتصار رغم اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح. (طالع التفاصيل)

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التقدم أولا كان من نصيب الذئاب في الدقيقة 13 عن طريق لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73، ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل عام 2002، وقتها انتصر الذئاب 2-1.

بعدها لعب المقاولون 28 مرة أمام الزمالك في الدوري، ولم ينجح في تحقيق الانتصار.

ووصل المقاولون للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.