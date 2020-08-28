أهداف الأربعاء في الدوري المصري – دربي سكندري مثير.. والمقاولون يهزم الزمالك

انتهت مباريات اليوم في الدوري المصري. فاز المقاولون العرب على الزمالك، والإسماعيلي على طنطا، فيما انتهى دربي الإسكندرية بالتعادل.

FilGoal.com يقدم لكم أهداف 4 مباريات أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

دربي الإسكندرية

بداية اليوم كانت بين الاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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المباراة شهدت تألق عماد السيد حارس الاتحاد الذي تصدى لركلتي جزاء خلال اللقاء.

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مصر للمقاصة ووادي دجلة

المباراة الثانية كانت على استاد المقاولون العرب، وفاز فيها وادي دجلة على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الإسماعيلي وطنطا

وفي ملعب المكس، فاز الإسماعيلي على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف أيضا.

المقاولون العرب والزمالك

وأخيرا، فاز المقاولون العرب على الزمالك بهدفين مقابل هدف. تقدم لويز إدوارد للذئاب وتعادل أشرف بنشرقي للزمالك، قبل أن يضيف محمد عصام هدف المقاولون العرب الثاني.

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