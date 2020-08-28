ماركا: برشلونة عرض على أتليتكو مبادلة جريزمان بـ فيليكس

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عرض على أتليتكو مدريد مبادلة أنتوان جريزمان بجواو فيليكس لاعب الأخير.

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وكتبت ماركا أن العرض كان قبل الخسارة القاسية لبرشلونة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن أتليتكو رفض تماما فكرة الاستغناء عن البرتغالي فيليكس (20 عاما).

لكنه يريد استعادة الفرنسي جريزمان الذي رحل عن الفريق في 2019 لينضم إلى برشلونة.

وزعمت تقارير أن أتليتكو عرض اللاعبين توماس ليمار ودييجو كوستا مقابل جريزمان لكن بارتوميو لم يوافق.

ولم يقدم جريزمان الأداء المنتظر بعد انتقاله لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ عمره 29 عاما في 48 مباراة مع برشلونة وسجل 15 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولم يتوج برشلونة بأي لقب في 2019-2020 ليخرج خاليا الوفاض دون ألقاب من موسم لأول مرة منذ 2007-2008.

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