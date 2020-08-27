اعتزال صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإنجليزي

أعلن جاريث باري لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق يوم الخميس اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة.

باري البالغ من العمر 39 عاما هو صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإنجليزي برصيد 653 مباراة.

ولعب المخضرم مع فرق أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون.

مسيرة باري انتهت مع زملاء أحمد حجازي في دوري القسم الثاني الموسم الماضي قبل التأهل للدوري الممتاز.

وظهر اللاعب في 53 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وشارك باري في يورو 2000 وكأس العالم 2010، كما حمل شارة القيادة أمام منتخب مصر وديا عام 2010.

كل فرد في مانشستر سيتي يتمنى التوفيق لجاريث باري بعد قرار إعلان اعتزاله 👐 🔵 #السيتي pic.twitter.com/ZRpkCGNNOG — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 27, 2020

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