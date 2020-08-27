ديشامب: عودة بنزيمة للمنتخب؟ هل هناك سؤال آخر.. ومبابي ليس آلة

تحدث الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني عن قائمة المنتخب الفرنسي وإمكانية عودة كريم بنزيمة وكذلك دافع عن كيليان مبابي

ديشامب أعلن قائمة الديوك الفرنسية لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)

ويظهر حسام عوار قائد أولمبيك ليون الفرنسي في قائمة أبطال العالم لأول مرة وعلق ديشامب على اختياره قائلا في المؤتمر الصحفي: "هو صانع ألعاب يستطيع اللعب في خط الوسط أو الجناح، وبشكل أقل في الوسط المدافع".

وعن موقف أنطوان جريزمان من رحيل ميسي عن برشلونة الصيف الجاري قال: "هذا لا يهمني، إنه يخص ليونيل ميسي وبرشلونة، جريزمان كان سعيدا باللعب مع ميسي ولم يكونوا غير متوافقين، وأحيانا كان الأمر أفضل من الأوقات الأخرى، في أتليتكو مدريد كان الفريق مخصصا لأنطوان".

ودافع عن كيليان مبابي الذي هاجمته بعض الجماهير بعد فشل باريس سان جيرمان في حصد لقب دوري أبطال أوروبا "مبابي ليس آلة، كان يعاني من مشاكل في الكاحل".

وتحدث عن انتقال بلاس ماتويدي للدوري الأمريكي "بالطبع تحدثت معه، وأخبرني بالانتقال لـ إنتر ميامي قبل الإعلان الرسمي، هو ذكي بما يكفي ليدرك أن انتقاله يُعقد موقفه بالانضمام للمنتخب الفرنسي".

وعن استدعاء دايو أوباميكانو مدافع ريد بول لايبزج الألماني "تابعناه، كان ضمن المرشحين فهو لاعب قوي بدنيا ولديه حضور رائع، ما أظهره في دوري الأبطال، شعرت أن هذه هي اللحظة المناسبة، الأمر متروك له للحفاظ على هذا المستوى".

وانتقل للحديث عن عودة أنتوني مارسيال للديوك "منذ كأس العالم، كان مقررا أن يكون جزءا من فريقنا ثلاث أو أربع مرات وهو ما لم يحدث لأسباب مختلفة، ومع ما قدمه الموسم الماضي، الآن عاد إلى للمنتخب".

كما صب غضبه على قرار الرابطة الفرنسية بإقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام لانس يوم 10 سبتمبر أي بعد يومين فقط من مباراة كرواتيا، فقال: "إما أن ألعب بمبابي وكيمبيمبي، أو لا يمكنهم اللعب ضد لانس وحينها أصبح مشجعا لباريس سان جيرمان".

وأخيرا، رفض ديشامب الحديث عن فرص عودة كريم بنزيمة بعد عودة أدريان رابيو لقائمة الديوك: "هل من سؤال آخر أخير".

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