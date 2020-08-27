بسبب فيروس كورونا.. خروج بوجبا وندومبيلي من قائمة فرنسا

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

خرج بول بوجبا وتانجي ندومبيلي من قائمة منتخب فرنسا والتي تستعد لخوض مواجهات دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا.

ويلتقي بطل العالم مع السويد في 5 سبتمبر المقبل ثم كرواتيا في الثامن من نفس الشهر ضمن مباريات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استبعاد اللاعبين والبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مما يعني غيابهما عن المباريات.

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يأتي ذلك في ظل الإصابات التي تضرب لاعبي الدوري الإنجليزي، بعدما تم عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي أيضا. (طالع التفاصيل).

وسيعوض غياب الثنائي في قائمة الديوك الفرنسية كل من إدواردو كامافينجا البالغ 17 عاما لاعب ستاد رين وأدريان رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت قائمة المنتخب استدعاء حسام عوار الذي فضّل تمثيل فرنسا على منتخب الجزائر بلده الأم لأول مرة.

قائمة منتخب فرنسا جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس – ستيف مانداندا – مايك ماينان

الدفاع: لوكاس ديني – ليو ديبوا – لوكاس هيرنانديز – بيرسنيل كيمبيبي – كليمون لونجليه – فيرلاند ميندي – دايو أوباميكانو – رافاييل فاران

الوسط: إدواردو كامافينجا – نجولو كانتي – ستيفن نزونزي – أدريان رابيو – موسى سيسوكو

الهجوم: حسام عوار – وسام بن يدر – أوليفييه جيرو – أنطوان جريزمان – جوناثان إيكوني – أنتوني مارسيال – كيليان مبابي

فرنسا بوجبا ندومبيلي
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