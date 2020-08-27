جوزيه: الأهلي يفتقد اللاعب صاحب الحلول الفردية

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن الفريق الأحمر يفتقد للاعبين أصحاب الحلول الفردية.

وقال جوزيه عقب المباراة لقناة الأهلي: "قبل اللقاء اعتقدنا أنه سوف يسير في اتجاه واحد وهذا حدث بالفعل ولكن أداء الأهلي كان سيئا".

وأضاف "أول ركنية للجونة كانت في الدقيقة 47 وأول تسديدة على مرمى الشناوي كانت في الدقيقة 48".

وأكمل "الأهلي لا يمتلك اللاعب الذي يصنع الخلل في دفاعات خصومه وعندما كنت مدربا للأهلي كان الفريق ضم 5 لاعبين من هذه النوعية".

وتابع "لم يعجبني أداء الأهلي في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تحسن المستوى بعد طرد ديانج".

وعن هدف مروان محسن قال: "كان يجب ألا نوجه له انتقادات شديدة بعد مباراة القمة، وهو اليوم سجل هدف الفوز القاتل".

وواصل "لفت نظري عمرو بركات لاعب الجونة وظهر بمستوى مميز أمام الأهلي، يمتلك قدم يسرى رائعة ويتحكم في الملعب بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "بخلاف ذلك لم يعجبني أي شيء في المباراة".

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