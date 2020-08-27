العشري: اللاعبون لم يحصلوا على استشفاء كامل.. وأخاف عليهم من حدوث أي مضاعفات

أبدى طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي استيائه من الضغط على لاعبي الفريق ما انتهى بنقل أحمد عادل ميسي إلى المستشفى عقب مباراة نادي مصر.

المصري تعادل سلبيا مع نادي مصر، ونُقل أحمد عادل ميسي إلى المستشفى عقب نهاية اللقاء بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. (طالع التفاصيل)

وقال طارق العشري: "حدث هبوط حاد في الدورة الدموية لأحمد عادل ميسي نفس الأمر لتعرض له أحمد شوشة ومحمود وادي وكريم العراقي بعد تحول حالتهم من إيجابية لسلبية لفيروس كورونا".

وأردف "ذهبنا إلى المستشفى وأجرينا إشاعات على الصدر وظهر لنا أن نسبة الأكجسين قلت جدا في الدم وهو تحت الملاحظة في المستشفى الآن".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "المشكلة أن هؤلاء اللاعبون لم يحصلوا على حالة الاستشفاء الكامل وهو ما عانينا منه في مباراة المقاصة، أشركنا حارسي المرمى بعدما انضما للفريق من منازلهم لحراسة مرمى المصري".

وأضاف "خضنا مباراة المقاصة رغم تأجيل مباراة الاتحاد لنفس السبب وهو عدم وجود الحراس الأربعة بسبب كورونا، أجبرنا على لعب مباراة المقاصة".

وأكمل "كان لدينا لاعبين منذ 16 يوما دون تدريب وهناك لاعبون شاركوا وهم بعيدين عن التدريبات في 25 يوما، نحن في مأساة كبيرة، واللاعبون أبطال لأنهم تحملوا مسؤولية وأحييهم على روح لالتزامهم في حدود المتاح".

وواصل "قيل لنا أن من تتحول نتيجته من إيجابية لسلبية يخوض المباريات، اللاعبون ليسوا في حالتهم الطبيعة ومتحملين المسؤولية رغم الإعياء، من المفترض أن يُجري اللاعبون مسحتين للتأكد من سلبية حالته للعودة للتدريبات وليس المباريات، طلبنا من لجنة المسابقات ذلك لكنهم أخبرونا بضرورة لعب المباريات لضيق الوقت".

وأوضح "ليس لدي عدد كاف من اللاعبين لاتباع نظام المداورة وسألعب مع الأهلي بعد يومين رغم تلك الظروف التي نمر بها".

وأتم "أخاف على اللاعبين من حدوث أي مضاعفات، كل المنافسين يعرفون حال الفريق في الوقت الحالي والظروف ضدنا لعدم وجود جاهزية من كافة النواحي وهو ما يجعل الأفضلية للمنافس".

ويعاني المصري مؤخرا إذ لم يحقق أي انتصار تحت قيادة مدربه طارق العشري وتكبد الفريق 4 خسائر وتعادل في مباراتين بجميع المسابقات تحت قيادته.

كان المصري قد تعادل مع نادي مصر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

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