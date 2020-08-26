معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري.

الزمالك يواجه المقاولون العرب مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة، إسناد إدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب لـ محمد معروف حكم رئيسي، فيما يعاونه الحكمين المساعدين محمود أبو الرجاء وأحمد توفيق.

محمد الصباحي سيكون حكما رابعا، فيما سيكون محمود ناجي حكما للفيديو.

محمود معروف أدار تاريخيا، 18 مباراة لنادي الزمالك. فاز الزمالك في 12 منهم، فيما خسر مباراة واحدة وتعادل في 5 مباريات.

على الجهة الأخرى، أدار معروف 7 مباريات للمقاولون العرب. فاز الفريق في مباراتين وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين.

وأدار معروف مباراة للزمالك هذا الموسم أمام وادي دجلة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما أدار مباراة للمقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري، انتهت بفوز المقاولون بهدف.

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