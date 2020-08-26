ديسابر يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات لتدريب المصري

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:18

كتب : حامد وجدي

ديسابر - بيراميدز

نفى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني الحالي لفريق شاموا نيور الفرنسي دخوله في مفاوضات لتدريب المصري البورسعيدي.

وقال ديسابر لـ FilGoal.com: "لم يتواصل معي أي شخص من نادي المصري من أجل تولي مهمة الفريق الفنية".

وتابع "المصري فريق كبير لكنني مرتبط بتعاقد مع فريق جديد منذ أيام قليلة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية".

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وتولي ديسابر تدريب الفريق الفرنسي منذ أيام قليلة، بعدما سبق له أن درّب في الدوري المصري كل من الإسماعيلي وبيراميدز.

ويعاني المصري مؤخرا إذ لم يحقق أي انتصار تحت قيادة مدربه طارق العشري وتكبد الفريق 4 خسائر وتعادل في مباراتين بجميع المسابقات تحت قيادته.

كان المصري قد تعادل مع نادي مصر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

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