طبيب المصري يكشف لـ في الجول معاناة 3 لاعبين من أثار ما بعد كورونا عقب لقاء مصر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 22:18

كتب : أيمن عيد

أحمد عادل ميسي - المصري - الصورة من الصفحة الرسمية لـ المصري

تعرض ثلاثة لاعبين من النادي المصري لحالة من الإعياب عقب لقاء نادي مصر متأثرين بالأثار الجانبية لفيروس كورونا.

عقب المباراة، تعرض أحمد عادل "ميسي" لاعب الفريق لإغماء ونٌقل إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.

وقال شادي السعدني طبيب النادي المصري لـ FilGoal.com: "أنا الآن مرافق للاعب أحمد عادل "ميسي" في المستشفي".

أخبار متعلقة
نقل لاعب المصري للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء عقب لقاء نادي مصر النقطة الأولى منذ 200 يوما.. المصري يتعادل مع نادي مصر إثارة الدوري المصري.. عمر صلاح ينقذ سموحة من هزيمة قاتلة أمام طلائع الجيش خبر في الجول – كاف يخاطب الاتحادين المصري والمغربي بتفاصيل نصف نهائي الأبطال

وأوضح "اللاعب تعرض لانخفاض في ضغط الدم وهبوط في الدورة الدموية، وهي أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا".

طبيب المصري أكمل "تم وضع اللاعب تحت جهاز التنفس الصناعي، ومنحه محلول جولوكوز، وحالته مستقرة الآن".

وأتبع "سيتم عمل فحوصات كاملة للاعب وعلى ضوء النتيجة، سنقرر خروجه من المستشفى أو استمراره لتقلى العلاج".

وأتم "هناك أعراض متشابهة تعرض لها لاعبين آخرين مثل إسلام أبو سليمة وكريم العراقي وتم التعامل معهم داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء".

أحمد عادل شارك في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء بدلا من مفتاح طقطق، لكن اللاعب تعرض لإغماء بعد معاناته من إرهاق شديد عقب اللقاء.

كان المصري قد تعادل مع نادي مصر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

تفاصيل ما قاله ميسي لاختياره مانشستر سيتي للانتقال إليه

الزمالك يستنكر موقف مجلس الأهلي

نقل لاعب المصري للمستشفى

في الدوري المصري نادي مصر أحمد عادل ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديسابر يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات لتدريب المصري 3 دقيقة | الدوري المصري
90+5.. لدغة مروان تخطف انتصارا قاتلا لـ الأهلي ضد الجونة 17 دقيقة | الدوري المصري
طبيب المصري يكشف لـ في الجول معاناة 3 لاعبين من أثار ما بعد كورونا عقب لقاء مصر ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ما حدث مع وفد الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير أرجنتيني يكشف تفاصيل ما قاله ميسي لاختياره مانشستر سيتي للانتقال إليه ساعة | الدوري الإنجليزي
رحيل ميسي.. جمهور برشلونة يقتحم كامب نو بحثا عن بارتوميو 2 ساعة | أوروبا
بيان رسمي – الزمالك يستنكر موقف مجلس الأهلي من دعوته لحضور احتفالية في النادي 2 ساعة | الدوري المصري
نقل لاعب المصري للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء عقب لقاء نادي مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك