طبيب المصري يكشف لـ في الجول معاناة 3 لاعبين من أثار ما بعد كورونا عقب لقاء مصر

تعرض ثلاثة لاعبين من النادي المصري لحالة من الإعياب عقب لقاء نادي مصر متأثرين بالأثار الجانبية لفيروس كورونا.

عقب المباراة، تعرض أحمد عادل "ميسي" لاعب الفريق لإغماء ونٌقل إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.

وقال شادي السعدني طبيب النادي المصري لـ FilGoal.com: "أنا الآن مرافق للاعب أحمد عادل "ميسي" في المستشفي".

وأوضح "اللاعب تعرض لانخفاض في ضغط الدم وهبوط في الدورة الدموية، وهي أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا".

طبيب المصري أكمل "تم وضع اللاعب تحت جهاز التنفس الصناعي، ومنحه محلول جولوكوز، وحالته مستقرة الآن".

وأتبع "سيتم عمل فحوصات كاملة للاعب وعلى ضوء النتيجة، سنقرر خروجه من المستشفى أو استمراره لتقلى العلاج".

وأتم "هناك أعراض متشابهة تعرض لها لاعبين آخرين مثل إسلام أبو سليمة وكريم العراقي وتم التعامل معهم داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء".

أحمد عادل شارك في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء بدلا من مفتاح طقطق، لكن اللاعب تعرض لإغماء بعد معاناته من إرهاق شديد عقب اللقاء.

بعد تعرضه لحالة اغماء عقب نهاية مباراة نادي مصر والمصري ، نقل أحمد عادل ميسي لاعب المصري إلى إحدى مستشفيات الإسكندرية ، حيث تم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي ، فيما يخضع اللاعب حاليًا لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الصدر والمخ. pic.twitter.com/2cGLoGGeVa — Al-Masry SC (@AlMasrySC) August 26, 2020

كان المصري قد تعادل مع نادي مصر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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