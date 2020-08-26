النقطة الأولى منذ 200 يوم.. المصري يتعادل مع نادي مصر

حقق النادي المصري أول نقطة في مشواره ببطولة الدوري منذ تولي طارق العشري الإدارة الفنية للفريق.

وتعادل النادي المصري مع نادي مصر بدون أهداف على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الـ13 من 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد نادي مصر للنقطة الـ17 في المركز الـ17 من 21 مباراة.

المباراة كانت خالية من الفرص الحقيقية التي تستحق الذكر، ربما فقط مخالفة لنادي مصر في الدقيقة الـ75 نفذها مصطفى سلطان، وتصدى لها أحمد مسعود بنجاح.

وفي الدقيقة الـ91 سقط محمود وادي مهاجم المصري داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أحمد عبد الموجود مدافع نادي مصر المعار من المصري. محمود بسيوني حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للمصري.

وأثناء استعداد المصري لتنفيذ الركلة، قرر الحكم العودة لتقنية الفيديو، ليلغي ركلة الجزاء ويلعي البطاقة الصفراء لعبد الموجود.

التعادل هو الأول للمصري رفقة طارق العشري الذي تولى قيادة المصري قبل توقف نشتط كرة القدم بسبب كورونا مباشرة. إذ لعب أمام الزمالك ومصر للمقاصة من قبل وخسر المباراتين، بجانب مباراتين في الكونفدرالية أمام نهضة بركان قبل التوقف أيضا، وأول نقطة للمصري منذ الفوز على وادي دجلة بتاريخ 8 فبراير الماضي.

نادي مصر أيضا حاول برأسية من البديل رضا الويشي في الدقيقة الـ94 مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد المصري لمواجهة النادي الأهلي يوم 29 أغسطس الجاري.

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