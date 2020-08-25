توابع الأزمة.. استبعاد ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ منتخب إنجلترا استبعاد هاري ماجواير من قائمة الأسود الثلاثة التي ستواجه أيسلندا والدنمارك.

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة أيسلندا يوم 5 سبتمبر المقبل ثم الدنمارك يوم 9 من نفس الشهر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

قرار يأتي بعد أقل من ساعة على صدور حكم ضد مدافع مانشستر يونايتد في المحكمة اليونانية بالسجن 21 شهر و10 أيام مع وقف التنفيذ على خليفة شجار دار بينه وبين مشجعين إنجليز (طالع التفاصيل)

المدير الفني قال عن الاستبعاد لموقع الاتحاد الإنجليزي: "في ضوء تطورات هذا المساء، يمكنني أن أؤكد أنني استبعدت هاري ماجواير من تشكيل إنجلترا للمباريات ضد أيسلندا والدنمارك".

وتابع "كما قلت في وقت سابق اليوم، احتفظت بالحق في مراجعة الوضع. بعد أن تحدثت مع مانشستر يونايتد واللاعب، اتخذت هذا القرار في مصلحة جميع الأطراف ومع مراعاة التأثير على استعداداتنا للأسبوع المقبل".

ماجواير شارك في 27 مباراة مع الأسود الثلاثة وسجل هدفا واحدا وكان ضمن المنتخب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد ومايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي لأول مرة مع منتخب الأسود الثلاثة في مسيرتهم.

وضمت قائمة المنتخب الإنجليزي 23 لاعبا التي استدعاها ساوثجيت (طالع التفاصيل)