توابع الأزمة.. استبعاد ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 21:04

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - إنجلترا - كولومبيا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ منتخب إنجلترا استبعاد هاري ماجواير من قائمة الأسود الثلاثة التي ستواجه أيسلندا والدنمارك.

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة أيسلندا يوم 5 سبتمبر المقبل ثم الدنمارك يوم 9 من نفس الشهر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

قرار يأتي بعد أقل من ساعة على صدور حكم ضد مدافع مانشستر يونايتد في المحكمة اليونانية بالسجن 21 شهر و10 أيام مع وقف التنفيذ على خليفة شجار دار بينه وبين مشجعين إنجليز (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
سكاي: المحكمة اليونانية تدين ماجواير بمقاومة الاعتقال والرشوة سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان سكاي: ماجواير أصبح حرا بعد توجيه 3 تهم له من بينها محاولة رشوة ضابط صحيفة يونانية: القبض على هاري ماجواير بعد مشادة مع سائحين إنجليز

المدير الفني قال عن الاستبعاد لموقع الاتحاد الإنجليزي: "في ضوء تطورات هذا المساء، يمكنني أن أؤكد أنني استبعدت هاري ماجواير من تشكيل إنجلترا للمباريات ضد أيسلندا والدنمارك".

وتابع "كما قلت في وقت سابق اليوم، احتفظت بالحق في مراجعة الوضع. بعد أن تحدثت مع مانشستر يونايتد واللاعب، اتخذت هذا القرار في مصلحة جميع الأطراف ومع مراعاة التأثير على استعداداتنا للأسبوع المقبل".

ماجواير شارك في 27 مباراة مع الأسود الثلاثة وسجل هدفا واحدا وكان ضمن المنتخب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد ومايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي لأول مرة مع منتخب الأسود الثلاثة في مسيرتهم.

وضمت قائمة المنتخب الإنجليزي 23 لاعبا التي استدعاها ساوثجيت (طالع التفاصيل)

هاري ماجواير جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود علاء: أعدكم جميعا بالقتال ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة أبلغ ميسي برفض رحيله.. ومظاهرات تطالب بارتوميو بالاستقالة 22 دقيقة | أوروبا
صراع الوصافة يشتعل.. بيراميدز يفوز على الإنتاج بثلاثية 28 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور: الزمالك يواجه المقاولون في استاد القاهرة 29 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الزمالك يمدد تعاقد محمد عبد الغني 57 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تشيلويل إلى تشيلسي "أوشكت على الانتهاء" ساعة | الدوري الإنجليزي
إنها تقترب؟ رئيس كتالونيا ينشر رسالة وداعية لـ ميسي ساعة | أوروبا
توابع الأزمة.. استبعاد ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك