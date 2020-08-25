سكاي: المحكمة اليونانية تدين ماجواير بمقاومة الاعتقال والرشوة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 18:35

كتب : FilGoal

ماجواير - إنجلترا - السويد

أدانت المحكمة اليونانية الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات الرشوة المتكررة للضابط.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان ماجواير قد تواجد اسمه ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي التي تستعد لمواجهات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 (طالع التفاصيل).

وكان دفاع المدافع الإنجليزي قد طلب التأجيل بناء على عدم امتلاكه لوقت كاف من أجل الاستعداد للمحاكمة.

أخبار متعلقة
سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان سكاي: ماجواير أصبح حرا بعد توجيه 3 تهم له من بينها محاولة رشوة ضابط بعد الهزيمة أمام إشبيلية.. ماجواير: الفريق الأفضل خسر اليوم صحيفة يونانية: القبض على هاري ماجواير بعد مشادة مع سائحين إنجليز

أليكسيس أناجونوستاكيس قال إن هناك قائمة من التهم وجهت للاعب يوم الإثنين، وتسلم نسخة من الملف صباح الثلاثاء قبل ساعتين فقط من المحاكمة.

ولم يتواجد ماجواير في المحكمة باليونان تمهيدا لمحاكمة، وقال إنه غير مذنب، ونفى كافة التهم الموجهة إليه خاصة الاعتداء ومحاولة رشوة مسؤول.

وأطلق سراح ماجواير يوم الخميس بعد القبض عليه في وقت سابق أثناء قضائه لإجازة مع عائلته وأصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).

هاري ماجواير مانشستر يونايتد اليونان
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر يعلن استمرار كونتي في منصبه بعد الاجتماع مع الإدارة 18 دقيقة | أوروبا
الزمالك يعلن موعد مواجهتي الرجاء 27 دقيقة | إفريقيا
سكاي: المحكمة اليونانية تدين ماجواير بمقاومة الاعتقال والرشوة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – بيدرو ينضم لذئاب روما 33 دقيقة | أوروبا
التشكيل - النني أساسي مع أرسنال ضد ميلتون كينز 35 دقيقة | المحترفون
ليفربول يتعادل في وديته الأخيرة قبل مواجهة أرسنال 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بصناعة محمود جاد.. أحمد علي يعادل حمادة إمام ويتجاوز أبو جريشة وبركات ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – عودة محمد حسن للتدريبات الجماعية.. إصابة الونش ومسحة طبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك