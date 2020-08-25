ساوثجيت يعلن قائمة إنجلترا لدوري الأمم: 3 وجوه شابة جديدة واستمرار غياب جريليش

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

ساوثجيت

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قائمته التي ضمت 24 لاعبا من أجل خوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال الشهر المقبل.

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة أيسلندا يوم 5 سبتمبر المقبل ثم الدنمارك يوم 9 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد ومايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي لأول مرة مع منتخب الأسود الثلاثة في مسيرتهم.

أخبار متعلقة
مواجهات نارية متتالية منتظرة.. تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا قاسم باشا: تقبيل تريزيجيه لقدم والدته لعب دورا هاما في انتقاله إلى إنجلترا السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

وغاب جاك جريليش قائد أستون فيلا عن القائمة، بعد توقعات من تقارير صحفية بضمه، ليستمر صاحب الـ24 بدون أي استدعاء لأي مباراة دولية مع الأسود الثلاثة، وكان آخر منتخب وطني لعب له جريليش هو منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون – جوردان بيكفورد – نيك بوب

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – كيران تريبير – كايل ووكر – جو جوميز – مايكل كين – هاري ماجواير – تيرون مينجز

الوسط: ديكلان رايس – إريك داير – كالفين فيليبس – هاري وينكس – جيمس وارد براوز – مايسون ماونت – فيل فودين

الهجوم: رحيم سترلينج – ماركوس راشفورد – جايدون سانشو – مايسون جرينوود – هاري كين – تامي أبراهام – داني إنجز

اقرأ أيضا

العشري: مسحة المصري قبل مواجهة نادي مصر سلبية

رقم سلبي لم يحدث منذ دوري المجموعتين

مصدر بـ كاف: تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية

دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير يكشف تفاصيل الاجتماع بين ميسي وكومان: انتهت امتيازات الماضي.. ومفاجأة لقائد برشلونة 4 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي يستضيف أسوان 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيرلو: اتفقنا مع إيجوايين على رحيله.. وتحدثت مرتين مع رونالدو وديبالا لن يرحل 46 دقيقة | أوروبا
رسميا - كوكا أفضل لاعب في مرحلة الترتيب النهائية للدوري اليوناني 50 دقيقة | المحترفون
تأجيل مباراة سان جيرمان في الدوري الفرنسي قبل 4 أيام من إقامتها 52 دقيقة | أوروبا
رسميا – الإسماعيلي ينهي تعاقده مع جوميز ساعة | الدوري المصري
ساوثجيت يعلن قائمة إنجلترا لدوري الأمم: 3 وجوه شابة جديدة واستمرار غياب جريليش ساعة | أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام سالزبورج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك