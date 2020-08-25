ساوثجيت يعلن قائمة إنجلترا لدوري الأمم: 3 وجوه شابة جديدة واستمرار غياب جريليش

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قائمته التي ضمت 24 لاعبا من أجل خوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال الشهر المقبل.

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة أيسلندا يوم 5 سبتمبر المقبل ثم الدنمارك يوم 9 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد ومايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي لأول مرة مع منتخب الأسود الثلاثة في مسيرتهم.

وغاب جاك جريليش قائد أستون فيلا عن القائمة، بعد توقعات من تقارير صحفية بضمه، ليستمر صاحب الـ24 بدون أي استدعاء لأي مباراة دولية مع الأسود الثلاثة، وكان آخر منتخب وطني لعب له جريليش هو منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون – جوردان بيكفورد – نيك بوب

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – كيران تريبير – كايل ووكر – جو جوميز – مايكل كين – هاري ماجواير – تيرون مينجز

الوسط: ديكلان رايس – إريك داير – كالفين فيليبس – هاري وينكس – جيمس وارد براوز – مايسون ماونت – فيل فودين

الهجوم: رحيم سترلينج – ماركوس راشفورد – جايدون سانشو – مايسون جرينوود – هاري كين – تامي أبراهام – داني إنجز

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