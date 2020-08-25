بصناعة محمود جاد.. أحمد علي يعادل حسن شحاتة ويقترب من صالح سليم

نجح أحمد علي مهاجم إنبي في معادلة عدد أهداف حسن شحاتة أسطورة الزمالك في مسابقة الدوري المصري.

وسجل أحمد علي هدف إنبي الأول في شباك أسوان ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة، ليسجل في الجولة الثانية على التوالي بصناعة من محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.

انتقل أحمد علي إلى إنبي معارا من بيراميدز وسجل ثاني أهدافه مع الفريق البترولي.

رفع صاحب الـ34 عاما رصيده إلى 77 هدفا في مسابقة الدوري ليعادل رقم حسن شحاتة أسطورة الزمالك بنفس عدد الأهداف في البطولة.

أهداف علي مقسمة إلى (19 هدفا بقميص الإسماعيلي – 13 هدفا بقميص الزمالك – 43 هدفا بقميص المقاولون العرب – هدفين بقميص إنبي).

وبذلك يتجاوز علي أهداف أسامة خليل نجم الإسماعيلي والنادي المصري السابق، فيما يفصله هدفا واحدا عن معادلة رقم صالح سليم وعلي خليل أسطورتا الأهلي والزمالك صاحبا الـ78 هدفا.

وسجل علي بذلك في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009 - 2010.

أحمد علي لم يسجل في الدوري بقمصان بيراميز، ووادي دجلة، وبترول أسيوط. وسبق للاعب الاحتراف في نادي الهلال السعودي، إذ سجل هدفين هناك في بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج أحمد علي 5 مواسم أخرى من التسجيل، ليكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري المصري بمواسم متتالية.

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