كرة سلة - محترفة هيليوبوليس لـ في الجول: لم لا نحقق الدوري مثل الكأس.. لا أعلم وجهتي المقبلة

حصد فريق سيدات هيليوبوليس لكرة السلة لقب كأس مصر للمرة الأولى في التاريخ وشهدت المباراة النهائية تألق كبير من مونيك ريد المحترفة الأمريكية.

حسم هيليوبوليس اللقب تحت قيادة إيهاب الألفي بالفوز على سموحة 83-71 وسجلت مونيك منهم 37 نقطة. (من هنا)

تواصل FilGoal.com مع مونيك ريد للحديث عن تجربتها في كرة السلة المصرية وقالت: "هي تجربة رائعة حتى الآن وتخللها حصد لقب لصالح النادي".

وعن كيفية انتقالها لهيليوبوليس كشفت مونيك "لدي بالفعل صديق مقرب من النادي، كنا في الجامعة سويا وبعد ذلك تعامل وكيلي مع باقي الأمر".

وأضافت "حضرت إلى مصر في بداية الشهر الجاري من أجل استكمال الموسم مع هيليوبوليس".

وبالحديث عن تجربتها في مصر أوضحت "الأمر المدهش بالنسبة لي كيف تلعب تلك الفتيات في هذا الطقس الحار، أنا لست معتادة على ذلك".

وتابعت "أعتقد أن بعض الصالات الرياضية ليس بها الهواء الكافي خلال المنافسات".

وبسؤالها عن حصد هيليوبوليس اللقب على عكس التوقعات قبل جائحة كورونا قالت: "آمنت الفتيات بأنفسهن وحصد الكأس منح لنا الثقة التي نحتاج إليها".

وشددت "لم لا نفوز بلقب الدوري مثل الكأس؟ أعلم أن هذا سيكون صعبا بالنسبة لنا، لكن تدربنا بجد من أجل ذلك".

وأوضحت مونيك "الأمر لن يكن سهلا مرة أخرى لكننا سنقاتل بكل ما لدينا حتى النهاية بغض النظر عما سيحدث في النهاية".

وعن أكثر لاعبة لفتت أنظارها في المباريات السابقة قالت: "فريدة وائل لاعبة رائعة إنها (سوبر ستار)، ونحن محظوظون لوجدها معنا في الفريق، هي فتاة قوية جدا".

وبالحديث عن وجتهتها المقبلة عقب نهاية الموسم أتمت مونيك تصريحاتها "لم أوقع لأي مكان حتى الآن، ولا أعلم أين سأكون بعد نهاية الموسم".

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