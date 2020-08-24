كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر للمرة الأولى في التاريخ

فاز نادي هليوبوليس بلقب كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الانتصار على سموحة في المباراة النهائية.

وحقق هليوبوليس الفوز بنتيجة 83-71، ليحصد اللقب التاريخي.

ويشرف على تدريب سيدات هليوبوليس إيهاب الألفي المدير الفني السابق للأهلي.

هليوبولس بطلًا للمسابقة بالفوز على سموحة بنتيجة 83 - 71 .. تهانينا لكم تحقيق لقب كأس مصر موسم 2019-2020 🏆🏆🎉 pic.twitter.com/fFAHyld7o3 — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 24, 2020

كما توج سبورتنج بالمركز الثالث في الكأس، بالفوز على الجزيرة بنتيجة 81-43 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.