كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر للمرة الأولى في التاريخ

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

نادي هليوبوليس

فاز نادي هليوبوليس بلقب كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الانتصار على سموحة في المباراة النهائية.

وحقق هليوبوليس الفوز بنتيجة 83-71، ليحصد اللقب التاريخي.

ويشرف على تدريب سيدات هليوبوليس إيهاب الألفي المدير الفني السابق للأهلي.

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كما توج سبورتنج بالمركز الثالث في الكأس، بالفوز على الجزيرة بنتيجة 81-43 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس مصر لكرة اليد للسيدات
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