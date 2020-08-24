كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر للمرة الأولى في التاريخ
الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 20:37
كتب : FilGoal
فاز نادي هليوبوليس بلقب كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الانتصار على سموحة في المباراة النهائية.
وحقق هليوبوليس الفوز بنتيجة 83-71، ليحصد اللقب التاريخي.
ويشرف على تدريب سيدات هليوبوليس إيهاب الألفي المدير الفني السابق للأهلي.
هليوبولس بطلًا للمسابقة بالفوز على سموحة بنتيجة 83 - 71 .. تهانينا لكم تحقيق لقب كأس مصر موسم 2019-2020 🏆🏆🎉 pic.twitter.com/fFAHyld7o3— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 24, 2020
كما توج سبورتنج بالمركز الثالث في الكأس، بالفوز على الجزيرة بنتيجة 81-43 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
سبورتنج يحتل المركز الثالث في كأس مصر ويتوج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81 - 43 .. تهانينا للنادي السكندري 🥉 🏆 pic.twitter.com/9oNZR3zxU0— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 24, 2020