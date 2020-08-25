تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتحرك من أجل ضم ميسي.. و3 أندية أخرى ترغب في جلبه

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 17:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

يستعد مانشستر يونايتد للتحرك من أجل ضم ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته قناة "كواترو"، (القناة الرابعة الإسبانية).

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد قد بدأ بالفعل أولى الخطوات بداية من التحرك للتفاوض مع ليونيل ميسي وسيبدأ في تسخير جهوده من أجل الصفقة المحتملة.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب لمعظم الأندية في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فلن تتحرك معظم الأندية ولن تمتلك ما يكفي من المال لضم "أفضل لاعب في العالم" وفقا للقناة الإسبانية.

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وقال التقرير إن مانشستر يونايتد أفضل خيار متاح للاعب، بسبب قوته الاقتصادية الكبيرة والتي تمكنه من الموافقة سواء على مطالب برشلونة المادية أو ميسي الشخصية.

وألمح التقرير إلى أن أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي تسعى لضم النجم الأرجنتيني، وكذلك فريق إنتر ميامي الذي يمتلكه ديفيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية.

وتستمر التكهنات خاصة بعد الاجتماع الأخيرة الذي جمع رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد وقائد الفريق، ميسي، والذي قالت تقارير صحفية عديدة إنه أخبر خلاله مدربه برغبته في الرحيل.

وكانت القناة الرابعة الإسبانية قد نشرت تقريرا أوضحت من خلاله أن كومان صدم ميسي خلال الاجتماع بسبب ما قاله. (طالع التفاصيل)

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