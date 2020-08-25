تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام سالزبورج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شتوتجارت

يشارك محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه الودية أمام ريد بول سالزبورج يوم الثلاثاء.

المباراة هي ثاني وديات ليفربول بعد الفوز على شتوتجارت يوم السبت بثلاثية نظيفة.

ويظهر صلاح في الخط الأمامي بجوار ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز - نيكو ويليامز

خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – جيني فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو

يذكر أن ليفربول يستعد لملاقاة أرسنال يوم السبت المقبل في مباراة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر المقبل.

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محمد صلاح ليفربول
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