رسميا - السماح بحضور بعض الجماهير في نهائي كأس السوبر الأوروبي

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

سيتم السماح بحضور بعض الجماهير لمبارة بايرن ميونيخ ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبية خلال شهر سبتمبر المقبل. وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وصرح أليكساندر تشيفيرين رئيس "يويفا": "من المهم أن نظهر أن كرة القدم يمكنها الاستمرار في ظل الظروف الصعبة، بدون الجماهير خسرت اللعبة جزء من شخصيتها، نأمل أن يستخدم يويفا بطولة كأس السوبر الأوروبية، كتجربة سنبدأ من خلالها رؤية عودة الجماهير إلى مبارياتنا".

وواصل "نعمل عن كثب مع الاتحاد المجري والحكومة المجرية لتطبيق المعايير اللازمة للتأكد من سلامة من سيحضرون إلى اللقاء، ولن نخاطر قط بسلامة الناس".

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وأعلن اليويفا حضور نسبة 30% من سعة استاد بوشكاش أرينا في بودابست، وتقدر سعة الاستاد الرئيسية بـ67 ألف و215 مشجعا.

ويواجه بايرن بطل دوري أبطال أوروبا نظيره إشبيلية بطل الدوري الأوروبي يوم 24 سبتمبر المقبل في نهائي كأس السوبر الأوروبية 2020.

ولم يوضح يويفا في بيانه بعد عن ماهية الحضور وعما إذا كانوا من السكان المحليين في المجر أو مسافرين من ألمانيا وإسبانيا بدل الفريقين اللذين سيخوضان اللقاء.

وستكون المباراة اختبارا قويا وهاما لرؤية عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات لأول مرة منذ استئناف نشاط الدوريات والمسابقات الرياضية في شهر مايو الماضي بعد توقف دام لما يقرب من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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يويفا كأس السوبر الأوروبي عودة الجماهير
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