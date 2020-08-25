رسميا - نوير لاعب الجولة في دوري الأبطال متفوقا على كومان وتياجو وماركينيوس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 14:01

كتب : FilGoal

مبابي - نوير - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

اختير مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائد الفريق كأفضل لاعب في الجولة الأخيرة من المسابقة والتي شهدت تتويج العملاق البافاري بطلا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 7 أعوام.

وهنأ الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا الحارس عبر موقع "تويتر" قائلا: "تهانينا لبطل بايرن ميونيخ، مانويل نوير".

وواصل "بتصويتكم تم اختياره كلاعب الجولة".

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وتفوق نوير على كل من كينجسلي كومان وتياجو ألكانتارا زميليه في الفريق، وماركينيوس لاعب وسط باريس سان جيرمان.

نوير (34 عاما) لعب دورا هاما في تتويج العملاق البافاري بطلا لدوري الأبطال، إذ خاض الـ11 مواجهة في المسابقة واستقبل 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مواجهات، من ضمنها النهائي الذي قدم خلاله أداء رائعا.

ويعد هذا هو لقب دوري الأبطال الثاني في مسيرة نوير سواء بالكامل أو مع بايرن ميونيخ بعد الفوز بلقب 2012-2013 على حساب بوروسيا دورتموند.

نوير كان أيضا حاسما للغاية في مسيرة بايرن للتتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، إذ شارك في 51 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 49 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 22 مواجهة.

قائد منتخب ألمانيا كان قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ في نهاية شهر مايو الماضي، ليستمر مع العملاق البافاري حتى صيف 2023.

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