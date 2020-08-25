اتحاد الكرة: لجنة الحكام قدمت شكوى ضد عدلي القيعي

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن لجنة الحكام التابعة للاتحاد قدمت مذكرة تشكو فيها عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي بعد تصريحاته.

وهاجم القيعي الحكم الكرواتي إيفان بيبيك بعد إدارته لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي حسمها الأول بنتيجة 3-1، واتهمه بـ"تنفيذ أجندة خاصة". (التفاصيل)

وأوضح العطار في تصريحات للبرنامج الإذاعي ملعب الصقر "حولنا المذكرة للجنة الانضباط، لو ثبت وجود تجاوز ستوقع عقوبة وفقا للائحة".

واستمر "الغضب يسيطر على البعض بعد المباريات، لابد أن يتحكم الكل في نفسه ولا يتجاوز في حق أحد. الحكام هم قضاة الملاعب ولابد أن يحظوا بالدعم من كل الأندية".

ونفى العطار تقديم الزمالك لشكوى ضد وليد سليمان لاعب الأهلي وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه لمؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه سيشكو وليد سليمان للاتحاد الدولي لكرة القدم متهما اللاعب بتعمد إصابة محمد عبد الشافي مدافع الزمالك.

وأصيب الأخير بكسر في عظمة الترقوة إثر التحام مع سليمان في لقاء القمة وأجرى عملية جراحية ناجحة.

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