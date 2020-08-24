القيعي: حكم القمة نفذ الأجندة المطلوبة منه.. أخطاؤه وقحة

هاجم عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلي الحكم الكرواتي إيفان بيبيك الذي أدار لقاء القمة الأخير، متهما إياه بـ"تنفيذ أجندة خاصة".

وقال عدلي القيعي: "هذا الحكم جاء لينفذ أجندة خاصة، مثلما جاء ونفذها في لقاء بيراميدز الذي انتهى 1-0 للأخير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الحكم نفذ الأجندة بمنتهى الإخلاص والوقاحة".

ويرى القيعي "أخطاء الحكم وقحة وإذا كانت هناك آليه للذهاب لها للتحقيق مع هذا الحكم الكرواتي، أراهن أن التحقيق سيكشف مفاجآت بالجملة".

وأكمل حديثه قائلا: " إذا أرسلنا ما فعله الحكم أمام الزمالك وأمام بيراميدز ونفس الأخطاء التي كررها سنكشف مفاجآت".

وأردف " لا تقول لي أنت (الأهلي) لعبت بشكل سيئ أو هناك أخطاء في التشكيل، هذا ليس له أي علاقة بعدم الحصول على حقنا".



























































































































































































































































































































































وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

اقرأ أيضا:

سيدة بايرن ميونيخ الحديدية

عبد الشافي ينفي الخلافات مع مرتضى منصور