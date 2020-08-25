تقرير: كومان سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل ألبا وبوسكيتس خلال الجولة التحضيرية

يستعد رونالد كومان مدرب برشلونة لاتخاذ قراره النهائي بشأن استمرار سيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا مع الفريق من عدمه وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن كومان سيتخذ قراره النهائي بشأن اللاعبين حينما يجتمع الفريق من أجل خوض الجولة التحضيرية استعدادا لبداية الموسم الجديد، في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح استمرار بوسكيتس صاحب الـ32 عاما مع الفريق والذي يمتد عقده حتى صيف 2023.

على الجانب الآخر، فموقف ألبا صاحب الـ31 عاما مع الفريق والذي يمتد عقده حتى صيف 2024 أقل وضوحا، إذ أن هناك أندية إيطالية تسعى لضمه فقط بعد مرور عام على عقده الجديد مع النادي الكتالوني والذي وقع عليه في فبراير 2019.

ولعب الثنائي دورا هاما للغاية في هيمنة برشلونة محليا وكذلك تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2015، وتوج سويا منذ انضمام ألبا إلى الفريق الكتالوني في 2012 بـ5 بطولات دوري و4 بطولات كأس ملك إسبانيا و3 بطولات سوبر إسباني ولقب كأس العالم للأندية.

الثنائي كذلك توج معا في منتخب إسبانيا بلقب يورو 2012. (البطولات المحتسبة بمشاركة خوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس في الملعب سويا).

ويعد بوسكيتس هو خامس أعلى لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة برصيد 579 مباراة في كل المسابقات بعد كارليس بويول وأندريس إنييستا وليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز، أما ألبا فشارك في 336 مباراة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد قالت إن ألبا وبوسكيتس قد طُلب منهما بواسطة برشلونة أن تتم مراجعة عقودهما مع سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه، تمهيدا لتخفيضها. (طالع التفاصيل)

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