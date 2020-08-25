موندو ديبورتيفو: برشلونة سيراجع عقود بيكيه وبوسكيتس وألبا وروبيرتو لتخفيضها

ربما يضع رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد كل من جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا وسيرجي روبيرتو ضمن خططه لمستقبل الفريق، لكن الرباعي سيستمر بشروط وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة سيراجع عقود رباعي الفريق الأول خاصة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي حاليا بسبب الأزمات التي تعرض لها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد صرح عبر قناة النادي في وقت سابق: "بعض العقود يجب أن يتم مراجعتها وتعديلها مرة أخرى".

ومن هذا المنطلق، سيطلب برشلونة من الرباعي أن يراجعوا عقودهم لأنه من ضمن أكثر اللاعبين حصولا على الرواتب في برشلونة مع ليونيل ميسي قائد الفريق ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

ويمتد عقد بيكيه حتى صيف 2022 وبوسكيتس حتى صيف 2023 وألبا حتى صيف 2024 وسيرجي روبيرتو حتى صيف 2022.

ولم يطلب كومان من أي من الرباعي الرحيل عن صفوف الفريق، أمر فعله المدرب الهولندي مع لويس سواريز، إذ قالت تقارير صحفية إنه تحدث مع المهاجم الأوروجوياني وقال له إنه لا يريده في فريقه.

تغييرات كبيرة قد يشهدها برشلونة خلال الفترة المقبلة ضمن فريقه بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمر تبعه رحيل كيكي ستيين مدرب الفريق السابق وتعيين رونالد كومان، كما وردت تقارير تشير إلى إبلاغ ميسي مدربه الهولندي الجديد برغبته في الرحيل.

كومان تولى تدريب برشلونة بعقد يمتد لعامين حتى صيف 2022.

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