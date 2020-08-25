مارسيال: المنافسة مع راشفورد صحية.. وهذا ما يعجبني في جرينوود

يرى أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد أن المنافسة بينه وزميله ماركوس راشفورد صحية بعد أن أنهى موسمه الرائع مع الشياطين الحمر كهداف للفريق.

وأنهى مارسيال الموسم برصيد 23 هدفا بفارق هدف عن ماركوس راشفورد، وهي أفضل حصيلة تهديفية له منذ انضمامه للشياطين الحمر.

وقال مارسيال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "السبب في تسجيل الكثير من الأهداف هو حقيقة الاستمتاع باللعب، وأعتقد أن الأمر كله يتعلق بالاستمرارية".

وأضاف "في المواسم السابقة لم أتمكن من المشاركة بشكل منتظم، وكان ذلك صعباً للغاية. بدأ المدرب يثق في. أبذل ما في وسعي من أجل رد الثقة التي أظهرها المدرب في".

وواصل "أنا جائع لإحراز الأهداف، وأعلم أنني سأحرز الكثير من الأهداف. هو شيء نعمل عليه كثيراً في التدريب وبعد ذلك تطبيق ما تدربنا عليه في المباريات".

حول ما إذا كان هو وراشفورد لديهما أي نوع من التنافس الذي يحفزهما، قال مارسيال: "ليس بشكل خاص. نحن فقط نحاول مساعدة بعضنا البعض".

وأكمل "هناك بعض المباريات تكون أمامي الفرصة للتسديد، وبدلاً من ذلك أنظر له وأعطيه الكرة لأنني أريده أن يسجل. هو يفعل نفس الشيء معي".

وأردف "نحن لا نركز فقط على التسجيل طيلة الوقت. سنفعل كل ما في وسعنا للفوز. الذي يكون في موقع أفضل للتسديد الثاني يمنحه الكرة".

وشدد "هناك منافسة صحية، ولكن أهم شيء هو العلاقة الإيجابية التي تجمعنا ببعضنا البعض".

وعن تقييمه لأصغر مهاجم في صفوف الفريق، قال مارسيال: "ما يثير دهشتي في ماسون جرينوود هو مدى فعاليته. لدي شعور أنه كلما سدد على المرمى يسجل".

واستمر "الأمر متروك لنا لمواصلة التدريب الجاد والعمل لإتقان اللعب معاً كثلاثي. يجب ألا ننسى أن هناك لاعبين أخرين في الفريق يضغطون بشدة ويبذلون المجهود في كل مباراة. كما قلت نحن بحاجة للاستمرار في تقديم الأداء الجيد حتى نتمكن من مواصلة الانتصارات".

وأتم "وظيفتي وهدفي هز الشباك. عندما لا تكون الكرة معنا، أكون أول مدافع في الفريق وأضغط على مدافعين المنافس. هو شيء نعمل عليه في التدريب كما نعمل أيضاً على تقوية لياقتنا. نقوم بعمل رائع مع الجهاز الفني والآن أريد التأكد من الاستمرار في نفس المسار لكي أكون أفضل في الموسم المقبل".

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