مارسيال: المنافسة مع راشفورد صحية.. وهذا ما يعجبني في جرينوود

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 13:09

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

يرى أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد أن المنافسة بينه وزميله ماركوس راشفورد صحية بعد أن أنهى موسمه الرائع مع الشياطين الحمر كهداف للفريق.

وأنهى مارسيال الموسم برصيد 23 هدفا بفارق هدف عن ماركوس راشفورد، وهي أفضل حصيلة تهديفية له منذ انضمامه للشياطين الحمر.

وقال مارسيال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "السبب في تسجيل الكثير من الأهداف هو حقيقة الاستمتاع باللعب، وأعتقد أن الأمر كله يتعلق بالاستمرارية".

أخبار متعلقة
تقرير: ممثلو ليدز في فالنسيا لضم رودريجو إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو موندو ديبورتيفو: برشلونة سيراجع عقود بيكيه وبوسكيتس وألبا وروبيرتو لتخفيضها سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان

وأضاف "في المواسم السابقة لم أتمكن من المشاركة بشكل منتظم، وكان ذلك صعباً للغاية. بدأ المدرب يثق في. أبذل ما في وسعي من أجل رد الثقة التي أظهرها المدرب في".

وواصل "أنا جائع لإحراز الأهداف، وأعلم أنني سأحرز الكثير من الأهداف. هو شيء نعمل عليه كثيراً في التدريب وبعد ذلك تطبيق ما تدربنا عليه في المباريات".

حول ما إذا كان هو وراشفورد لديهما أي نوع من التنافس الذي يحفزهما، قال مارسيال: "ليس بشكل خاص. نحن فقط نحاول مساعدة بعضنا البعض".

وأكمل "هناك بعض المباريات تكون أمامي الفرصة للتسديد، وبدلاً من ذلك أنظر له وأعطيه الكرة لأنني أريده أن يسجل. هو يفعل نفس الشيء معي".

وأردف "نحن لا نركز فقط على التسجيل طيلة الوقت. سنفعل كل ما في وسعنا للفوز. الذي يكون في موقع أفضل للتسديد الثاني يمنحه الكرة".

وشدد "هناك منافسة صحية، ولكن أهم شيء هو العلاقة الإيجابية التي تجمعنا ببعضنا البعض".

وعن تقييمه لأصغر مهاجم في صفوف الفريق، قال مارسيال: "ما يثير دهشتي في ماسون جرينوود هو مدى فعاليته. لدي شعور أنه كلما سدد على المرمى يسجل".

واستمر "الأمر متروك لنا لمواصلة التدريب الجاد والعمل لإتقان اللعب معاً كثلاثي. يجب ألا ننسى أن هناك لاعبين أخرين في الفريق يضغطون بشدة ويبذلون المجهود في كل مباراة. كما قلت نحن بحاجة للاستمرار في تقديم الأداء الجيد حتى نتمكن من مواصلة الانتصارات".

وأتم "وظيفتي وهدفي هز الشباك. عندما لا تكون الكرة معنا، أكون أول مدافع في الفريق وأضغط على مدافعين المنافس. هو شيء نعمل عليه في التدريب كما نعمل أيضاً على تقوية لياقتنا. نقوم بعمل رائع مع الجهاز الفني والآن أريد التأكد من الاستمرار في نفس المسار لكي أكون أفضل في الموسم المقبل".

طالع أيضا

متعب يعتذر لمروان محسن

جديد أزمة رونالدينيو في باراجواي

أنتوني مارسيال ماركوس راشفورد ماسون جرينوود مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيرلو: اتفقنا مع إيجوايين على رحيله.. وتحدثت مرتين مع رونالدو وديبالا لن يرحل 11 دقيقة | أوروبا
رسميا - كوكا أفضل لاعب في مرحلة الترتيب النهائية للدوري اليوناني 16 دقيقة | المحترفون
تأجيل مباراة سان جيرمان في الدوري الفرنسي قبل 4 أيام من إقامتها 18 دقيقة | أوروبا
رسميا – الإسماعيلي ينهي تعاقده مع جوميز 34 دقيقة | الدوري المصري
ساوثجيت يعلن قائمة إنجلترا لدوري الأمم: 3 وجوه شابة جديدة واستمرار غياب جريليش ساعة | أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام سالزبورج ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - السماح بحضور بعض الجماهير في نهائي كأس السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
خبر في الجول - جوميز يمضي أيامه الأخيرة في الإسماعيلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك