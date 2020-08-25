تقرير: ممثلو ليدز في فالنسيا لضم رودريجو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

رودريجو مورينو

أرسل نادي ليدز يونايتد مبعوثا من طرفه إلى نادي فالنسيا من أجل التوقيع مع رودريجو مورينو مهاجم الفريق الإسباني خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن أندريا رادريتزاني صاحب أكبر حصة أسهم في النادي البريطانية وفيتكور أورتا المدير الرياضي لليدز، تواجدا في المدينة الإسبانية من أجل إتمام الصفقة، حتى أنهما سيعقدان اجتماعا مع أنيل مورثي رئيس النادي.

وأوضح التقرير أن الناديين سيتوصلان لاتفاق فيما بينهما ينضم بموجبه رودريجو صاحب الـ29 عاما إلى ليدز بمبلغ 40 مليون يورو.

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وسجل رودريجو 7 أهداف فقط في 34 مباراة بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، كما غاب عن المشاركة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة لحقت به في الركبة.

وعاد ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 16 عاما، وقد يصبح رودريجو هو صفقته الكبيرة بعد عودته للمسابقة.

ويتواجد رودريجو مع فالنسيا منذ 6 أعوام، بعد انضمامه قادما من بنفيكا في صيف 2015 بمبلغ يقدر بـ30 مليون يورو.

رودريجو لعب بقميص فالنسيا في 220 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 59 هدفا وصنع 41 آخرين.

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