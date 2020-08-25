منافسا الأهلي والزمالك – الوداد يغير مكان الحجر بعد 11 إصابة كورونا.. والرجاء في إجازة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

البنا - الوداد - الرجاء

قرر سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قرارا بتغيير مكان إقامة الفريق حيث يحجر نفسه صحيا.

وبحسب موقع le360 المغربي، فإن الناصيري قرر تغيير مكان عزل الفريق بعد تلقيه خبر إصابة 3 من أعضاء الفريق بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي من المصابين لدى الفريق 11.

ورغب الناصيري في الانتقال إلى فندق أفضل يوفر خدمات أحسن خاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية.

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أما بالنسبة للرجاء، فقررت إدارة الفريق منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد تأجيل دربي الدار البيضاء ضد الوداد، مع رفع الحجر الصحي عنهم ليعودوا إلى منازلهم، بحسب نفس الموقع.

وحتى الآن، لا يعرف الرجاء موعدا لمواجهته المقبلة في الدوري.

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري لأجل غير مسمى بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الأربعاء 26 أغسطس في ملعب محمد الخامس.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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