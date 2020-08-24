يقطع الطريق أمام الجميع.. رسميا - ليستر يجدد عقد ماديسون

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تجديد عقده موهبته جيمس ماديسون ليقطع الطريق أمام كل الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

ووقع لاعب الوسط الإنجليزي على عقد جديد يُبقيه حتى عام 2024 في ليستر سيتي.

وقال ماديسون عقب تجديد عقده: "سعيد للغاية بتجديد عقدي مع ليستر. يا له من أمر رائع".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه "استمتع بكل دقيقة لي مع ليستر منذ انضمامي للفريق. الجماهير رائعة ونحن نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وكان جيمس أحد أهداف مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة، إلا أن ليستر نجح في إقناع اللاعب بالبقاء.

ماديسون سجل 16 هدفا وصنع 10 أهداف خلال ظهوره في 76 بقميص ليستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من نورويتش سيتي في 2018.

ليستر وقتها ظفر بخدمات ماديسون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه.

واختير ماديسون كأفضل لاعب شاب في ليستر في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي.

ولعب جيمس 38 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3.

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