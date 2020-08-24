كومان: محظوظ لتدريبي برشلونة.. ودي يونج مستقبل النادي

يشعر رونالد كومان إنه محظوظ لتدريبه برشلونة مؤكدا في الوقت ذاته أنه كان يشعر بأن هناك شيئا منقوصا حينما يزور المدينة ولا يتواجد في النادي.

وتولى كومان مسؤولية تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتيين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة المُذلة من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

وقال كومان لقناة برشلونة التليفزيونية: "أشعر أن برشلونة منزلي، في زياراتي السابقة للمدينة كنت أفتقد عدم وجودي للعمل في النادي".

وأكمل "الآن أنا المدرب وأهم شيء يجب أن يعلمه الجميع سواء كلاعب أو كمدرب أو كموظف فنحن نتواجد في أكبر ناد بالعالم ولا يوجد شيء أفضل من ذلك، نحن محظوظون لتواجدنا هنا".

وعن مستقبل ليونيل ميسي قال المدرب الهولندي: "بالتأكيد له مكان في تطور الفريق".

ودافع كومان عن مواطنه فرينكي دي يونج قائلا: "هو لاعب صغير والأداء الذي أظهره الموسم الماضي كان جيدا، ليس من السهل أن تأتي إلى برشلونة في سن صغير، هو لاعب للمستقبل بالنسبة للنادي".

طالع أيضا

بيان ناري من وليد سليمان

طوارئ في برشلونة

جديد موقف المصري وإصابات كورونا