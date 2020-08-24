سكاي: ولفرهامبتون في محادثات متقدمه لضم ظهير أرسنال

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 17:29

كتب : FilGoal

مايتلاند نيلز - أرسنال

دخل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في محادثات متقدمه مع أرسنال من أجل التعاقد مع مايتلاند نيلز ظهير أيمن المدفعجية، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وكشفت سكاي حرص نونو سانتو المدير الفني لـ ولفرهامبتون على التعاقد مع نيلز، نظرا لقدرة الأخير على اللعب كجناح أيمن وكظهير أيمن أيضا.

وأصبح نادي ولفرهامبتون "قريبا للغاية" من إتمام التعاقد مع نيلز لمدة 4 سنوات، وفقا لـ سكاي.

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ومن المنتظر أن يحصل أرسنال على 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نيلز.

ويأتي تحرك ولفرهامبتون للتعاقد مع نيلز بسبب إصابة الظهير جوناثان أوتو بقطع في الرباط الصليبي، ستجعله يغيب عن الموسم المقبل.

صاحب الـ22 عاما يمتد عقده الحالي مع أرسنال حتى صيف 2023.

نيلز انضم إلى الفريق الأول في أرسنال خلال صيف 2017 قادما من الأكاديمية.

وشارك اللاعب الإنجليزي خلال الموسم المنصرم في 33 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وفي المجمل، لعب نيلز بقميص أرسنال في 100 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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