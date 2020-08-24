الأهلي يعلن تشكيل لجنة لإعادة تطوير قطاع الناشئين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 14:13

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - زكريا ناصف - خالد بيبو - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

أعلن الأهلي عن قرار خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي تشكيل لجنة لتطوير الأوضاع في القطاع.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن قرار بيبو يأتي وفقا للخطة التي وضعتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، "حيث تمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالً من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخرا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي"، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وأوضح الأهلي أن اللجنة تضم كل من بيبو وبروكيتش، ومدربي الفرق الخمسة في قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق ٩٩، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق ٢٠٠١، ومحمد شرف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق ٢٠٠٥، وسيد غريب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦.

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وأكمل "وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلي في السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهي السمات التي تُميّز الأهلي عبر تاريخه".

وأتم "ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بمهامها خلال الفترة المقبلة؛ للارتقاء بقطاع الناشئين، في إطار الخطة التي سبق أن حددتها لجنة التخطيط للكرة، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، وهي الخطة التي تعتمد أيضا على الاهتمام بجميع عناصر القطاع، وتعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة الاستراحة، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربي القطاع دورات تثقيفية؛ لمواكبة أحدث طرق التدريب في العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع؛ بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات في جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول".

وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com عن 5 ملفات يعمل عليهم الأهلي في الوقت الحالي تحت شعار "لا لهدم المعبد".

اقرأ – في الجول يكشف – الأهلي يبدأ العمل على 5 ملفات كروية تحت شعار "لا لهدم المعبد"

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