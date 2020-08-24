مرتضى يرفض اعتذار وليد سليمان لـ عبد الشافي ويقرر شكواه في فيفا
الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 10:03
كتب : أحمد شوقي صلاح
رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك اعتذار وليد سليمان جناح الأهلي، لظهير الأبيض محمد عبد الشافي.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
وقال الموقع الرسمي للزمالك إن "إدارة النادي قررت تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري، والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك".
وقال الموقع الرسمي للأبيض، ناقلا عن مجلس الإدارة: "اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال إفريقيا".
وأكمل "ويؤكد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري".
وقال مرتضى: "ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان او رفضه لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهى إنما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك فهي مرفوضة ايضا ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)".
وأتم الموقع الرسمي للنادي "نشير إلى أن نادي الزمالك من سلطته قبول الإعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".
وحرص سليمان على زيارة عبد الشافي في المستشفى بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.
وخضع عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة الأحد في إحدى المستشفيات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال لقاء القمة.
واعتذر وليد سليمان لـ عبد الشافي موضحا له أنه لم يقصد إصابته في المباراة، وتقبل ظهير الزمالك اعتذار اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.
ومن المقرر أن يغيب عبد الشافي 8 أسابيع بشكل مبدئي بعدما قام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له خلال لقاء القمة.
وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.
أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.
بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.
وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.
ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.
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