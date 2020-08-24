مرتضى يرفض اعتذار وليد سليمان لـ عبد الشافي ويقرر شكواه في فيفا

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك اعتذار وليد سليمان جناح الأهلي، لظهير الأبيض محمد عبد الشافي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك إن "إدارة النادي قررت تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري، والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك".

وقال الموقع الرسمي للأبيض، ناقلا عن مجلس الإدارة: "اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "ويؤكد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري".

وقال مرتضى: "ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان او رفضه لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهى إنما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك فهي مرفوضة ايضا ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)".

وأتم الموقع الرسمي للنادي "نشير إلى أن نادي الزمالك من سلطته قبول الإعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".

وحرص سليمان على زيارة عبد الشافي في المستشفى بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.

وخضع عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة الأحد في إحدى المستشفيات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال لقاء القمة.

واعتذر وليد سليمان لـ عبد الشافي موضحا له أنه لم يقصد إصابته في المباراة، وتقبل ظهير الزمالك اعتذار اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المقرر أن يغيب عبد الشافي 8 أسابيع بشكل مبدئي بعدما قام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له خلال لقاء القمة.

وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

اقرأ أيضا

طفل باريس يدمر عاصمته

8 نقاط هامة من أمير مرتضى

ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي