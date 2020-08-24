غياب وليد سليمان عن مواجهة الجونة.. وموعد عودة محمد محمود

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 11:52

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - محمد عبد الشافي - الأهلي - الزمالك

تأكد غياب وليد سليمان جناح الأهلي عن مواجهة الجونة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ويواجه الأهلي فريق الجونة مساء بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لموقع النادي الرسمي: "وليد سليمان خضع لآشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مواجهة الزمالك".

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وتابع "تأكد غياب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة نتيجة الفحوصات الطبية".

وحضر وليد سليمان اليوم الإثنين إلى مقر تدريبات الأهلي، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

وكان فريق الأهلي قد خضع لمسحة طبية جديدة استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر لها الأربعاء.

ومن جانبه كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى ثلاثة أسابيع لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكشف طبيب الأهلي أن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني بعد الخضوع لفحوصات هناك.

ويسير محمد محمود بشكل جيدا جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي وفقا لطبيب الأهلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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