ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي.. "تقدير غضب الجماهير"

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 19:47

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - محسن صالح - سيد عبد الحفيظ - زكريا ناصف

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي فريقه عقب الخسارة في القمة أمام الزمالك.

جلسة الخطيب مع اللاعبين جاءت في حضور لجنة التخطيط للكرة وقبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب التتش.

وأوضح الخطيب للاعبي الأهلي ضرورة تقدير غضب الجماهير و"أن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن وتصحيح الأخطاء والعودة للانتصارات"، حسبما جاء في الموقع الرسمي لـ الأهلي.

أخبار متعلقة
منافسا الأهلي والزمالك - تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري بسبب إصابات كورونا مران الأهلي - جلسة منفردة بين الخطيب وفايلر.. ومشاركة صالح لأول مرة وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى في الجول يكشف – الأهلي يبدأ العمل على 5 ملفات كروية تحت شعار "لا لهدم المعبد"

وشدد الخطيب على ضرورة الاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمواجهتي نصف نهائي إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي.

وأشار الخطيب إلى لاعبي الأهلي بـ"المسؤولية الكبيرة التي تقع عليهم تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية".

وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

اقرأ أيضا

رقم قياسي لناشئ الزمالك

وليد سليمان يرد على الاتهام بإيذاء عبد الشافي

مروان محسن: حسبنا الله ونعم الوكيل

في الدوري في القمة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) الاتحاد (0).. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الأبطال - تغيير وحيد في بايرن لمواجهة باريس 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي الأبطال - عودة نافاس لـ سان جيرمان.. وتوخيل يدفع بالثلاثي الناري أمام بايرن 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي.. "تقدير غضب الجماهير" 23 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد 28 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي - جلسة منفردة بين الخطيب وفايلر.. ومشاركة صالح لأول مرة 38 دقيقة | الدوري المصري
رايولا: إبراهيموفيتش لم يتوصل لاتفاق مع ميلان.. وسنناقش تجديد عقد بوجبا مع يونايتد 42 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك