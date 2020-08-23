ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي.. "تقدير غضب الجماهير"

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي فريقه عقب الخسارة في القمة أمام الزمالك.

جلسة الخطيب مع اللاعبين جاءت في حضور لجنة التخطيط للكرة وقبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب التتش.

وأوضح الخطيب للاعبي الأهلي ضرورة تقدير غضب الجماهير و"أن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن وتصحيح الأخطاء والعودة للانتصارات"، حسبما جاء في الموقع الرسمي لـ الأهلي.

وشدد الخطيب على ضرورة الاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمواجهتي نصف نهائي إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي.

وأشار الخطيب إلى لاعبي الأهلي بـ"المسؤولية الكبيرة التي تقع عليهم تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية".





























































































































































































































































































































































وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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