عبد الرؤوف: طارق حامد لعبه "ناشف" لكن وليد سليمان لاعب مؤذ

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف وأيمن عبد العزيز مدربا الزمالك

رفض أحمد عبد الرؤوف المدرب بالجهاز الفني لفريق الزمالك مقارنة أداء طارق حامد لاعب وسط الفريق بوليد سليمان لاعب الأهلي.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الزمالك

ويرى عبد الرؤوف أن وليد سليمان لاعب مؤذي يتعمد إيذاء اللاعبين وأخرهم محمد عبد الشافي.

وقال عبد الرؤوف لقناة أون تايم سبورتس: "بالفعل كتبت منشور ضد وليد سليمان عقب المباراة لكن حذفته تقديرا فقط لزيارته لعبد الشافي".

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وأوضح "لم أقصد بحذفه الاعتذار لوليد سليمان، فلا زلت عن رأيي أنه يتعمد إيذاء المنافسين وله تاريخ في ذلك".

وكان وليد سليمان قد زار محمد عبد الشافي في المستشفى ليعتذر له ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض اعتذاره.

وتابع عبد الرؤوف "يتعمد وليد سليمان إيذاء المنافسين والتدخل بتلك الصورة وهناك 4 أو 5 لاعبين تضرروا من ذلك عكس طارق حامد لعبه (ناشف) فقط لكن دون إيذاء المنافسين".

وبسؤال محمد أسامة طبيب الزمالك قال: "في الحقيقة لا يمكنني حسم تعمد وليد سليمان إصابة عبد الشافي من عدمها فأنا لا أتدخل في النوايا".

وكشف "لكن مثلما نقول للاعبين على طريقة سقوط مناسبة لعدم التعرض لإصابة، أيضا نبلغهم بطريقة تدخل مناسبة لعدم إيذاء منافسك".

وأتم طبيب الزمالك تصريحاته "اليد المرفوعة ستتسبب في إيذاء منافسك لا محالة سواء مثلما حدث مع عبد الشافي أو إذا اصطدمت بوجه اللاعب".

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