كرة يد - الاتحاد يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد القيد لأندية دوري الرجال والسيدات للموسم الجديد 2020 - 2021.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي فتح القيد لأندية دوري المحترفين في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.

ويشمل القيد أندية الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وهيليوبوليس وسموحة والبنك الأهلي والأولمبي.

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أما الفرق الأربعة الصاعدة إلى الدوري الممتاز فيكون القيد من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن يوم 28 سبتمبر المقبل كاقتراح مبدئي لانطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين للرجال.

ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن الموسم الحالي سواء بالإلغاء أو موعد لاستكماله.

وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري قد صرح لـ FilGoal.com أن القرار النهائي سيكون للمدير الفني الإسباني لمنتخب مصر وإذا أعلن موافقته سيتم الاجتماع مع الأندية المتنافسة لخوض المباريات بالقيد الجديد. (من هنا)

االزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.

في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

أما في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة. فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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