رئيس اتحاد اليد لـ في الجول: لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الموسم.. أمران يحسمان المصير

نفى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اتخاذ أي قرار نهائي بشأن منافسات مسابقتي الدوري وكأس مصر للموسم الحالي وانطلاق الموسم الجديد مباشرة.

أمران يحسمان مصير المسابقة، وفقا لما كشفه نصر، الأول يعتمد على المدير الفني لمنتخب مصر والآخر يعتمد على الأندية المتنافسة على اللقب.

وقال هشام نصر لـ FilGoal.com: "منتخب الرجال في معسكر مغلق الآن بالغردقة، وننتظر قرار المدير الفني بشأن استئناف مسابقتي الدوري والكأس".

وكان روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر قد طلب إلغاء الموسم وانطلاق موسم جديد وهو ما توافق مع رغبة الأندية وألغى الاتحاد المصري الموسم، قبل أن يتراجع بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستئناف الموسم في كافة الرياضات وتأجيل حسم موعد الاستئناف.

وتابع نصر "المدير الفني صاحب القرار الأخير في أمر استئناف مباريات المنافسة سواء في الدوري أو الكأس".

وشدد "لم نلغ الموسم بالفعل وتم استئناف منافسات الهبوط والصعود في الدوري وسيتم تحديد الفرق مع بداية سبتمبر، كما تم استئناف مسابقات السيدات والشباب".

وكشف "ننتظر رأي المدير الفني الإسباني بشأن مسابقتي الدوري والكأس عقب نهاية المعسكر وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار".

ودخل منتخب مصر لرجال اليد في معسكر مغلق في الغردقة لمدة 6 أسابيع ضمن الاستعدادات لبطولة العالم المقرر أن تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وشدد نصر "لدينا حدث هام وهو استضافة بطولة العالم في مصر، نسعى لظهور المنتخب بصورة مشرفة للبلاد خاصة بعد توقف المنافسات لخمسة أشهر بسبب فيروس كورونا".

وتابع "رأيي كان مثل المدير الفني أن نبدأ موسم جديد حتى لا يعود اللاعبون بعد توقف 5 أشهر في مباريات حاسمة قد تؤثر عليهم من ناحية الإصابات قبل الحدث الهام".

وأضاف "أيضا هذا كان رأي الأندية التي اتفق أغلبها على انطلاق موسم جديد، ولكن في النهاية سنجتمع مع المدير الفني لنحصل على قراره النهائي".

وعن كيفية انطلاق الموسم في ظل احتمالية فتح باب القيد قريبا، أوضح نصر "هنا الأمر معقد لأن هناك عدد من اللاعبين انتهت عقودهم يوم 30 مايو الماضي".

وتابع "بالتالي هناك من رحل عن ناديه أو انضم لفريق منافس، لم نحدد موعد نهائي لفتح باب القيد لكن سيكون خلال الشهر المقبل".

وأتم تصريحاته "إذا وافق المدرب الإسباني على استئناف الموسم، سنجتمع مع الأندية المتنافسة للموافقة على استئناف المباريات المتبقية بالقيد الجديد".

االزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.