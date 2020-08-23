منافسا الأهلي والزمالك - تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري بسبب إصابات كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

البنا - الوداد - الرجاء

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري المحلي بسبب إصابات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن الاتحاد المغربي قرر تأجيل مباراة الرجاء ضد الدفاع الحسني الجديدي في الجولة الـ24 من الدوري بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بعد المسحة الطبية التي خضع لها الفريقين.

وذلك دون الكشف عن هوية المصابين أو فرقهم.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: بيراميدز قريب للغاية من ضم أيوب الكعبي التظلمات توقف غرامة الشناوي لصالح الزمالك مؤقتا لحين صدور الحكم النهائي في الجول يكشف – الأهلي يبدأ العمل على 5 ملفات كروية تحت شعار "لا لهدم المعبد"

كما قرر الاتحاد المغربي تأجيل مباراة نهضة الزمامرة ضد الوداد للسبب ذاته. بالإضافة إلى مباراتين آخرتين.

ومن المنتظر أن يلعب الوداد ضد الرجاء في كلاسيكو المغرب مساء الأربعاء المقبل.

ويلعب الوداد ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء في الدور ذاته.

اقرأ أيضا

رقم قياسي لناشئ الزمالك

وليد سليمان يرد على الاتهام بإيذاء عبد الشافي

مروان محسن: حسبنا الله ونعم الوكيل

الوداد الرجاء الدوري المغربي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: كل شيء تم.. أرسنال يحسم السباق ويحصل على خدمات مدافع ليل 5 دقيقة | أوروبا
منافسا الأهلي والزمالك - تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري بسبب إصابات كورونا 39 دقيقة | إفريقيا
تقرير مغربي: بيراميدز قريب للغاية من ضم أيوب الكعبي ساعة | مصر
مباشر في الدوري - حرس الحدود (1) الإسماعيلي (2).. تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء جديدة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ يؤدي دوره على أكمل وجه.. المتربصون يضغطون لرحيله 2 ساعة | الدوري المصري
مولر: لاعبو سان جيرمان أصبحوا أكثر نضجا.. لا نخاف فنحن نملك نوير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التظلمات توقف غرامة الشناوي لصالح الزمالك مؤقتا لحين صدور الحكم النهائي 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – الأهلي يبدأ العمل على 5 ملفات كروية تحت شعار "لا لهدم المعبد" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك