منافسا الأهلي والزمالك - تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري بسبب إصابات كورونا

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراتي الوداد والرجاء في الدوري المحلي بسبب إصابات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن الاتحاد المغربي قرر تأجيل مباراة الرجاء ضد الدفاع الحسني الجديدي في الجولة الـ24 من الدوري بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بعد المسحة الطبية التي خضع لها الفريقين.

وذلك دون الكشف عن هوية المصابين أو فرقهم.

كما قرر الاتحاد المغربي تأجيل مباراة نهضة الزمامرة ضد الوداد للسبب ذاته. بالإضافة إلى مباراتين آخرتين.

ومن المنتظر أن يلعب الوداد ضد الرجاء في كلاسيكو المغرب مساء الأربعاء المقبل.

ويلعب الوداد ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء في الدور ذاته.

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