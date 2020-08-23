التظلمات توقف غرامة الشناوي لصالح الزمالك مؤقتا لحين صدور الحكم النهائي

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 16:01

كتب : عاطف شادي

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

تواجد أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، اليوم الأحد في اجتماع مع لجنة التظلمات لمناقشة تظلم الحارس.

واستمعت اللجنة إلى أقوال الطرفين، قبل أن تتخذ قرارها بإيقاف العقوبة الموقعة على أحمد الشناوي من قبل لجنة الانضباط مؤقتا.

اللجنة أوقفت العقوبة الموقعة على الشناوي مؤقتا، ولحين إعلان قرارها النهائي فيما بعد.

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كانت لجنة الانضباط قد حكمت بتغريم أحمد الشناوي مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك، قبل أن يتقدم حارس الزمالك السابق بتظلم للجنة التظلمات.

أحمد الشناوي لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل لفريق بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ29 عاما شارك في 16 مباراة هذا الموسم بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.

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