جراحة ناجحة لـ عبد الشافي بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت كسر الترقوة

أجرى محمد عبد الشافي ظهير أيسر نادي الزمالك، جراحة ناجحة اليوم السبت لتثبيت الكسر الذي تعرض له.

وركب عبد الشافي شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي مساء أمس السبت.

كان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة قوية بعد التحام مع وليد سليمان لاعب الأهلي، وليخرج ظهير الزمالك مصابا في الدقيقة الـ85 ويكمل الزمالك اللقاء منقوصا.





















وكشف الزمالك عقب اللقاء، بأن اللاعب تعرض لكسر في عظمة الترقوة، قبل أن يخضع للجراحة اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر ونصف أو شهرين.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

محمد عبد الشافي عاد لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعد عدة مواسم في الدوري السعودي رفقة أهلي جدة ثم الفتح.

صاحب الـ35 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. صنع فيهم هدفين.

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