ديلي ميل: أرسنال يرغب في ضم تياجو والتخلص من النني وتوريرا

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

تياجو

يرغب نادي أرسنال في ضم تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ديلي ميل.

تياجو على رادار ليفربول منذ بداية الصيف، لكن يبدو أن الأطراف الثلاثة لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن أرسنال انضم إلى الأندية التي ترغب في ضم تياجو الذي ينوي بايرن التخلص منه هذا الصيف.

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وأوضح التقرير أن أرسنال يرغب في إبرام الصفقة بسعر أقل، وذلك بعد بيع ثنائي الوسط محمد النني ولوكاس توريرا.

النني لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لبشكتاش، بينما ارتبط توريرا بالانتقال لأحد الأندية الإيطالية.

عقد تياجو البالغ من العمر 29 عاما ينتهي مع بايرن في الصيف المقبل، وبالتالي قد تكون الفرصة الأخيرة ليتربّح ماديًا من ورائه.

ويتفهم هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ رغبة تياجو في الرحيل بعدما ربطت الكثير من التقارير ألكانتارا بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فليك في تصريحات لجريدة بيلد الأسبوع قبل الماضي: "كشخص وكرياضي أتفهم رغبة تياجو في خوض تحديات جديدة".

وأضاف "تياجو لعب في صفوف برشلونة، ثم تواجد مع بايرن لمدة 7 سنوات، ويرغب في الانتقال لفريق جديد".

وواصل "أعتقد أن وجهته المقبلة لابد أن تكون نحو الدوري الإنجليزي".

وأفادت تقارير إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تواصل مع تياجو منذ فترة تمهيدا لضمه.

من جهته، قال كارل هانز رومنيجيه المدير التنفيذي لبايرن إن النادي مستعد للتخلي عن تياجو في حالة وصول عرض مناسب.

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