بولونيا يعلن إصابة ميهايلوفيتش بكورونا

أعلن بولونيا إصابة مدربه سينيسا ميهايلوفيتش بفيروس كورونا، بناء على نتيجة الفحوصات التي خضع لها يوم الجمعة.

وأعلن بولونيا في بيان رسمي تأكد إصابة ميهايلوفيتش بفيروس كورونا، دون ظهور أي أعراض ولكنه سيخضع للعزل المنزلي للأسبوعين المقبلين بما يتماشى مع الإرشادات الوطنية.

ويخضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني لفحوصات غدا الاثنين.

يذكر أن ميهايلوفيتش أعلن في يوليو 2019 إصابته بسرطان الدم، حيث خضع للعلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم.

وظهرت عدة حالات بين اللاعبين في أندية الدوري الإيطالي في إطار استعداد الأندية لعودة الدوري في 19 سبتمبر المقبل.

وأعلن كالياري وتورينو وجود حالات مصابة وكذلك نابولي وروما وبنيفينتو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي (طالع التفاصيل).

ومن المفترض أن يبدأ الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل ولم تحدد مواعيد ومواجهات الجولات بعد.

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