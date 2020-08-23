نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود سليم.. هذه تفاصيل رحلته إلى ألمانيا

نفى نادر شوقي وكيل لاعب وسط الأهلي محمد محمود ما أثير عن تعرضه لإصابة جديدة في الركبة.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

قال شوقي لـ FilGoal.com: "كل الفحوصات والأشعة التي خضع لها في رحلة أوروبية سريعة أكدت سلامته وجاهزيته".

وأردف "قررنا سفره إلى ألمانيا حيث مكث 5 أيام، خضع فيها لكل الإجراءات الطبية، للاطمئنان عليه".

وأتم "كل النتائج أكدت تعافيه وعدم وجود أي مشاكل أو عوائق، وهو مستمر بالتأهيل والتجهيز".

تعاقد الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير قبل الماضي قادما من وادي دجلة قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي، وعاد بعد 279 يوما باللعب في مباراة الإعلاميين الودية في 14 أكتوبر الماضي، قبل أن يصاب بعدها بـ 10 أيام بنفس الإصابة في الركبة الأخرى.

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