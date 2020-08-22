مصدر بالإسماعيلي يوضح لـ في الجول موقف بن يوسف بعد عودته لـ مصر
السبت، 22 أغسطس 2020 - 22:06
كتب : ياسر الشريف
عاد التونسي فخر الدين بن يوسف إلى مصر، للانضمام إلى فريق الإسماعيلي.
فخر الدين بن يوسف
النادي : الإسماعيلي
وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإسماعيلي، أن هناك اتفاق مع اللاعب التونسي لاستكمال الموسم الحالي، كما سيتم عقد جلسة معه من أجل تجديد التعاقد.
وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع بن يوسف في يناير الماضي بعقد لمدة 6 أشهر.
وأعلن الإسماعيلي عن عودة اللاعب إلى مصر قادما من بلاده، وخضوعه لفحص طبي شامل فور وصوله للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات.
وكان بن يوسف قد غادر إلى تونس بعد توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.
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