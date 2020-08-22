مؤتمر فليك: باريس يذكرني بـ برشلونة.. ولن نغيّر فلسفتنا الناجحة

بايرن ميونيخ الألماني يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد، على ملعب النور، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح فليك: "ما يميّزنا عن غيرنا هو اللعب بدفاع عالٍ والضغط من الأمام، صحيح أن المساحة خلفنا تكون كبيرة بعض الشيء، ولكن الأهم هو أننا نضغط على المنافس عند استحواذه على الكرة".

وأضاف: "باريس سان جيرمان فريق يمتلك جودة كبيرة، يذكرني بـ برشلونة".

وأكمل: "أما ليون فقد كان فريقا مباشرا يهاجم عن طريق الكرات الطولية".

وواصل: "من المهم أن نغلق زوايا التمرير عليهم، وألا نترك الكثير من المساحات، ندرك بالطبع السرعات الكبيرة التي يمتلكها باريس سان جيرمان، إنه فريق كبير ويمتلك لاعبين غير عاديين، ستكون مباراة مثيرة".

وتابع: "باريس سان جيرمان فريق هجومي قوي، لكنه يمتلك دفاعا مميزا أيضا، لقد استقبل 5 أهداف فقط ف دوري أبطال أوروبا، ولذا فدفاعهم يعمل مثل هجومهم، لكننا نمتلك خطة ونأمل أن تنجح غدا".

وأكد: "لقد فرضنا فلسفتنا خلال آخر 10 أشهر، ولعبنا كرة قدم جذابة، اعتمدنا دائما على الضغط المتقدم، ولا ننوي تغيير ذلك".

جيروم بواتنج لاعب بايرن ميونيخ أصيب في مباراة نصف النهائي أمام أوليمبيك ليون، فهل يكون جاهزا للمشاركة أمام سان جيرمان؟

فليك أجاب: "بواتنج سيتدرب معنا هذا المساء، سأنتظر حتى المران الأخير ثم سأتحدث مع طاقمي المعاون، آمل أن يكون بواتنج جاهزا".

وعن التغيير الشرس الذي حدث في مسيرته التدريبية منذ تولى مهمة بايرن ميونيخ قبل أشهر، صرّح فليك: "بصراحة، ليس لدي وقت للتفكير في التطورات التي طرأت على مسيرتي خلال الأشهر الماضية، أنا أفكر في التدريب فقط، لقد تطورنا بشدة، ونمتلك جودة عالية، ونتدرب بجدية كبيرة".

وأضاف: "الفريق يمتلك عقلية مميزة، وجاهز لتقديم كل شيء من أجل الفوز".

وواصل: "دائما ما كنا نستعد لكل مباراة بشكل منفصل دون أن ندري ما سيحدث بعد أيام أو بعد أسابيع، حاولنا دائما تقديم أقصى ما لدينا، وفي المباراة المقبلة سنفعل الأمر نفسه".

وعن معاناة فريقه في نصف النهائي ببعض لحظات المباراة: "ليون كان فريقا عظيما وقد حالفنا الحظ ضده، لكن في النهاية خطتنا نجحت".

وأكمل: "الآن سنواجه باريس سان جيرمان، وهو فريق عظيم آخر، لكن كل لاعب لدينا جاهز لتقديم أقصى ما لديه، ومن المميز دائما أن تلعب أمام الأفضل".

كما استبعد فليك إمكانية البدء بظهيره بنجامين بافارد رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته لعدة دقائق أمام ليون: "أنا سعيد بتعافي بافارد وقدرته على التواجد معنا، يجب أن نشيد بجهازنا الطبي، وبه هو أيضا لأنه قام بعمل كبير. لقد قدّم موسما رائعا، لكني لا أمتلك الثقة بنسبة 100% أنه سيكون جاهزا تماما للمباراة، سنرى كيف سيكون الوضع في التدريبات".

ورفض فليك الإفصاح عن اللاعب الذي سيبدأ بين إيفان بيريسيتش، وكينجسلي كومان، وفيليبي كوتينيو: "دائما تسألوني نفس السؤال، وأنا سأجيب نفس الإجابة، سأنتظر التدريب الأخير".

وعن امتلاك الشعور بمواجهة قطر في النهائي، أجاب فليك: "نحن نواجه باريس، وباريس مدينة تقع في فرنسا، نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل فرق العالم، يدرّبه مدرب يمتلك فلسفة رائعة، إنه تحدٍ كبير لنا".

وأتم: "كل الخيارات مفتوحة، عليكم أن تأخذوا في الحسبان أنها ثالث مباراة في فترة قصيرة للغاية، ولذا علينا النظر إلى الجانب البدني وهذا ما سنقيّمه اليوم بعد التدريب، وبعدها سنحرص على إشراك أفضل أسماء في الملعب".

ويسعى بايرن للفوز باللقب السادس في تاريخه، والأول منذ 2013.

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