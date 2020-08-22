هدفان في 180 دقيقة.. مصر والجيش يهزمان الجونة وطنطا

السبت، 22 أغسطس 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - أحمد سمير

هزم فريق نادي مصر مضيفه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وعاد نادي مصر بثلاثة نقاط ثمينة من أمام الجونة في ملعب خالد بشارة الخاص بالفريق الساحلي.

وارتفع رصيد نادي مصر إلى النقطة 16 ويظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

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بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 في المركز الـ14.

وكانت المباراة تسير في اتجاه التعادل السلبي بين الفريقين، إلى أن سجل رضا الويشي هدف فوز نادي مصر في الدقيقة 83.

وفي التوقيت ذاته فاز طلائع الجيش على طنطا بهدف دون رد، ليكون حصيلة المباراتين هدفين فقط.

وسجل هدف طلائع الجيش أحمد سامي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء حصل عليها المتألق كريم طارق.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 21 في المركز الـ13، وتجمد رصيد طنطا عند النقطة 16 في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري.

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