بونافينتورا: جاتوزو أراد قتلي.. والتدريب مع إبراهيموفيتش يشبه الزلزال

تحدث جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان السابق عن علاقته بـ جينارو جاتوزو المدير الفني السابق للفريق والذي حاول قتله.

جياكومو بونافينتورا النادي : ميلان ميلان

وكذلك عن علاقته بـ زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الذي انضم للفريق في يناير الماضي.

لاعب الوسط الإيطالي تحدث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" عن علاقته بـ جاتوزو: "لقد جعلني أشعر بأهميتي وجعلني أعطي قلبي وروحي له، وأن أثبت أنه يمكن أن يثق بي".

وعن موقفه جمعه بالمدير الفني السابق قال: "في إحدى المرات لم نرغب في الذهاب إلى معسكر تدريبي وانتهى بنا المطاف فقط أنا وهو وجها لوجه في غرفة. أراد قتلي!".

وتابع "هذا رينو، على الرغم من أنه كان غاضبا في ذلك الوقت، لكنه ينتهي عند هذا الحد ولا يحمل ضغينة ضدك".

وأشار بونافينتورا لأهمية التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش "عندما وصل، جلب نوعا من الحماس والجوع الذي كنا نفتقده لبعض الوقت. لم أكن في حالة جيدة بعد الإصابة، لكن عندما رأيت زلاتان يسير عبر الباب، جعلني ذلك أرغب في كسر كل حاجز".

وأضاف "كنا الأكبر سنا في الفريق، لكنه كان يمزح معي دائما بأنني أكبر منه، على الرغم من أنني لست كذلك، حصل زلاتان على احترام الجميع من خلال العمل الجاد والأداء في الميدان".

وأتم "إنه ذكي وممتع وأنت تعلم أنه يمكن الاعتماد عليه في اللحظات الصعبة. العمل مع إبرا في التدريب يشبه الزلزال، عليك أن تقف على أصابع قدميك".

بونافينتورا البالغ 31 عاما انتهى تعاقده مع ميلان بعدما خاض في موسم 2019-2020، 32 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

بقميص ميلان خاض الدولي الإيطالي 184 مباراة سجلها خلالها 35 هدفا وصنع 30 وتوج بلقب السوبر الإيطالي في 2016.

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