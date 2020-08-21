مرعي ومسعد على رأس قائمة المقاصة أمام المصري بعد تعافيهما من كورونا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

المقاصة - الزمالك

اختار إيهاب جلال المدير الفني مصر للمقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي.

وأخطرت اللجنة الطبية الفريق الفيومي بسلبية نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وعاد عمرو مرعي ومحمد مسعد مهاجمي الفريق لقائمة إيهاب جلال بعدما غاب عن آخر مباراتين، بينما غاب عبد الله مجدي عن قائمة الفريق.

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وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو

الدفاع: أحمد ياسين - عاصم سعيد - أحمد مودي - محمد دبش - عصام صبحي - محمد دسوقي

الوسط: محمد كناريا - صلاح ريكو - مصطفى شبيطة - محمد توني - خالد أوتشو - صلاح عاشور - محمد إبراهيم - أحمد مرشوح - أحمد صبيحة

الهجوم: محمد مسعد - شميلس بيكلي - أودو موسيس - صلاح أمين - عمرو مرعي.

وكان المصري قد أعلن قائمته والتي ضمت 7 لاعبين ناشئين (طالع التفاصيل)

وارتقى المقاصة للمركز الـ 13 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة إذ حقق الفريق الفوز على أسوان والجونة وخسر من الزمالك بهدف دون رد.

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