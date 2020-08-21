مرعي ومسعد على رأس قائمة المقاصة أمام المصري بعد تعافيهما من كورونا
الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 15:07
كتب : FilGoal
اختار إيهاب جلال المدير الفني مصر للمقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي.
وأخطرت اللجنة الطبية الفريق الفيومي بسلبية نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
وعاد عمرو مرعي ومحمد مسعد مهاجمي الفريق لقائمة إيهاب جلال بعدما غاب عن آخر مباراتين، بينما غاب عبد الله مجدي عن قائمة الفريق.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد كوكو
الدفاع: أحمد ياسين - عاصم سعيد - أحمد مودي - محمد دبش - عصام صبحي - محمد دسوقي
الوسط: محمد كناريا - صلاح ريكو - مصطفى شبيطة - محمد توني - خالد أوتشو - صلاح عاشور - محمد إبراهيم - أحمد مرشوح - أحمد صبيحة
الهجوم: محمد مسعد - شميلس بيكلي - أودو موسيس - صلاح أمين - عمرو مرعي.
وكان المصري قد أعلن قائمته والتي ضمت 7 لاعبين ناشئين (طالع التفاصيل)
وارتقى المقاصة للمركز الـ 13 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة إذ حقق الفريق الفوز على أسوان والجونة وخسر من الزمالك بهدف دون رد.
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